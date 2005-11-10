Real Madrid, Mourinho: "Le parole di Tebas? I tifosi devono capire cosa stiamo affrontando"

Il tecnico del Real Madrid José Mourinho, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Siviglia, ha toccato vari temi tra cui le recenti dichiarazioni del presidente della Liga Tebas: "Avete già visto cosa ne penso. È entrato in un campo che è scusabile solo in un caso clinico. I tifosi del Real Madrid capiscono cosa sta affrontando Madrid. Anche considerando l'enorme prestigio che il calcio spagnolo ha all'estero, i Mondiali, il club più prestigioso... è meglio che resti qui".

Sul match contro gli andalusi: "Siamo stanchi, ma non domani. Da quello che ho visto - come nello staff medico - come riportato da Marca -, chi ha giocato di più è stanco. Domani è un altro giorno. In casa abbiamo buone opportunità per fare dei cambi e far entrare delle energie fresche. Il Siviglia sta giocando bene e ha lottato anche nelle partite perse. Luis García sta facendo un ottimo lavoro. L'anno scorso li ha salvati dalla retrocessione. Vogliamo vincere".

Chiusura su Vinicius: "Contro la Roma ha avuto una partita molto difficile. Il principale responsabile della sua prestazione è Gasperini, che ci ha attaccato con una sola fascia. Tre uomini contro Cucurella e lui. È difficile fare cambi da allenatore perché alcune informazioni non arrivano correttamente. Quello che mi ha dato fastidio è stata la natura del secondo gol, in un momento in cui la partita era tranquilla ed equilibrata. Sapevamo come avrebbero marcato a uomo e Vini doveva mettere in sicurezza la palla o procurarsi fallo. Ma questo è tutto. Non è un grosso problema. Ho fatto cinque cambi; fa parte del calcio. L'intensità è altissima, ed è difficile giocare a 320 chilometri orari per 90 minuti. Il futuro di Vini sta nel lavorare più duramente di chi deve giocare tutte le partite. Senza promettere nulla, penso che partirà titolare in Champions League mercoledì. Per quanto riguarda la squalifica di quattro partite, sono contento perché pensavo che sarebbe stato sospeso più a lungo".