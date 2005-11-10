Non soltanto calcio nella conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia della sfida contro l'Alavés. L'allenatore del Real Madrid si è reso protagonista di un curioso siparietto al termine dell'incontro con i giornalisti, presentando a tutti i presenti suo cugino, anch'egli giornalista. Lo Special One lo ha abbracciato e gli ha dato un bacio sulla testa, prima di rivolgergli una battuta legata al suo nuovo incarico professionale.

La battuta di Mourinho al cugino giornalista

Come riportato da Cronache di Spogliatoio, il tecnico portoghese ha presentato così il parente ai cronisti presenti nella sala stampa: “Questo è mio cugino, uno dei migliori giornalisti del Portogallo. Di recente ha iniziato a lavorare con un media che mi tratta male. Per questo, io con lui non parlerò”. Un modo decisamente originale per chiudere la conferenza stampa, tra manifestazioni d'affetto e una frecciata nei confronti della stampa del suo Paese, senza risparmiare nemmeno un membro della propria famiglia.