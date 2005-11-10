Dall'estero, stanno provando a mettere i bastoni fra le ruote al calciomercato del Milan. Non che non sia permesso eh, anzi: è tutto lecito, giusto, probabilmente anche doveroso, mettendo i panni dei club proprietari del cartellino. Ma i rossoneri non si arrenderanno così facilmente. Ci sono due grandi obiettivi per Gerry Cardinale nei prossimi due mesi: Endrick del Real Madrid e Bruno Fernandes del Manchester United.

IL NO DI MOURINHO

José Mourinho, tecnico dei Blancos, è intervenuto ieri in conferenza stampa parlando brevemente annche del prossimo mercato di gennaio, nel quale non vuole perdere nemmeno un giocatore dell'attuale rosa: "Non c’è nessun giocatore che non mi piaccia o che non voglia qui. Non voglio nessuno sul mercato, lo dico già da ora che mancano ancora due mesi al caos. Non voglio che se ne vada nessuno, le porte sono chiuse. Non voglio parlare di mercato e non voglio sentire notizie di mercato perché non le voglio". Una chiusura alla cessione di Endrick, pare, ma il Milan non mollerà.

BRUNO FERNANDES RESTA ALLO UTD

Anche il Manchester United sta provando a chiudere le porte ad un addio immediato di Bruno Fernandes. I Red Devils hanno, infatti, attivato l'opzione di rinnovo automatico di un anno presente nel contratto del capitano Bruno Fernandes; la clausola scattava solamente per volontà del club: a questo punto la scadenza del contratto di Bruno Fernandes con il Manchester United è spostata dal 2027 al 2028. Il Milan attenderà gli sviluppi per capire se regalare il giocatore ad Amorim la prossima estate.