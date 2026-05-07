Real Madrid, scontro Valverde-Tchouameni: in Spagna emergono i dettagli della rissa

Emergono nuovi dettagli sul duro scontro avvenuto nello spogliatoio del Real Madrid tra Federico Valverde e Aurelien Tchouameni. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sull’episodio e sul successivo intervento del club per calmare la situazione, dalla Spagna arrivano ora dettagli più precisi sulle cause che avrebbero fatto esplodere la tensione tra i due centrocampisti.

Secondo quanto riferito da Marca, tutto sarebbe iniziato già nelle prime ore della giornata, quando Valverde avrebbe deciso di non stringere la mano al compagno prima dell’allenamento. Un gesto che avrebbe immediatamente irrigidito il clima durante la seduta a Valdebebas, trasformando l’allenamento in un continuo susseguirsi di provocazioni e contrasti accesi. Il quotidiano iberico racconta che soprattutto l’uruguaiano avrebbe mantenuto per tutta la sessione un atteggiamento molto duro nei confronti del francese, aumentando progressivamente il nervosismo fino a far perdere la calma a Tchouameni. La situazione sarebbe poi degenerata definitivamente al termine dell’allenamento, quando il confronto verbale si è trasformato in una rissa nello spogliatoio davanti agli altri giocatori.

Nel caos dello scontro, Valverde avrebbe riportato una forte contusione con un taglio che ha richiesto il trasferimento in ospedale. Secondo le ricostruzioni trapelate, però, l’infortunio non sarebbe stato causato direttamente da un colpo intenzionale di Tchouameni, ma da una dinamica accidentale avvenuta durante il confronto fisico tra i due.