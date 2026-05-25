Ufficiale Real Sociedad, addio a Caleta-Car e Wesley Gassova: non saranno riscattati

Con la trasferta contro l’Espanyol si chiude anche l’avventura di Duje Caleta-Car e Wesley Gassova con la maglia della Real Sociedad. Il club basco ha infatti annunciato ufficialmente l’addio dei due calciatori, arrivati in prestito e ora pronti a fare ritorno alle rispettive società di appartenenza: il croato tornerà all'Olympique Lione, mentre l'esterno all'Al Nassr.

Attraverso una nota pubblicata dai canali ufficiali, la Real Sociedad ha voluto ringraziare entrambi per il contributo dato nel corso della stagione, culminata con la conquista della Copa del Rey.

“Duje Ćaleta-Car e Wesley Gassova sono stati importanti per questo successo”, si legge nel comunicato diffuso dal club, che ha poi augurato ai due giocatori “il meglio per il futuro, sia dal punto di vista personale che professionale”.