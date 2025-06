Ufficiale Il Napoli saluta tre giocatori. Finiti i prestiti di Okafor, Billing e Scuffet: il comunicato

Il Napoli saluta tre calciatori, tutti arrivati alla fine del loro prestito con gli azzurri. C'era il diritto di riscatto per il centrocampista Philip Billing e per l'attaccante Noah Okafor, ma i campani non lo hanno utilizzato e restituiscono i calciatori rispettivamente a Bournemouth e Milan. Era prestito secco invece quello del portiere Simone Scuffet, che torna così al Cagliari.

Si legge nella nota degli azzurri: "La SSC Napoli saluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club. A Philip Billing, Noah Okafor e Simone Scuffet il nostro più sincero ringraziamento per la professionalità e la dedizione mostrate durante i mesi trascorsi a Napoli, coronati con la vittoria dello Scudetto. A loro vanno i migliori auguri e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo delle carriere sportive".

Di seguito il recap di TMW sul Napoli:

I volti nuovi del Napoli rispetto all'ultima gara della Serie A 2024/25

Luca Marianucci (acquistato dall'Empoli a titolo definitivo)

Kevin De Bruyne (ingaggiato a parametro zero)

Victor Osimhen (rientrato dal prestito al Galatasaray)

Jesper Lindstrom (rientrato dal prestito all'Everton)

Jens Cajuste (rientrato dal prestito all'Ipswich)

Michael Folorunsho (rientrato dal prestito alla Fiorentina)

Alessandro Zanoli (rientrato dal prestito al Genoa)

Alessio Zerbin (rientrato dal prestito al Venezia)

Walid Cheddira (rientrato dal prestito all'Espanyol)

Chi è andato via dal Napoli dopo l'ultima gara della Serie A 2024/25

Noah Okafor (tornato al Milan dopo il prestito)

Philip Billing (tornato al Bournemouth dopo il prestito)

Simone Scuffet (tornato al Cagliari dopo il prestito)