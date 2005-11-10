Retegui segna ancora, l'Al Qadsiah vola in vetta alla Saudi Pro League: 2-1 all'Abha

Vittoria importante per l'Al Qadsiah nell'anticipo della nona giornata della Saudi Pro League. La squadra di Dammam ha superato 2-1 l'Abha allo stadio Prince Mohammed bin Fahd, conquistando tre punti che le permettono di salire momentaneamente al primo posto in classifica.

Grazie a questo successo, l'Al-Qadsiah raggiunge infatti quota 22 punti e si porta davanti ad Al Hilal e Al Nassr, le cui sfide sono state rinviate per la minaccia terroristica portata da un gruppo di estremisti dello Yemen, gli Houthi. L'Abha, invece, resta in piena difficoltà: la squadra occupa la 18ª e ultima posizione con appena due punti raccolti finora.

Tra i protagonisti della sfida anche Mateo Retegui, autore del gol che ha sbloccato la sfida. L'attaccante italiano continua il suo ottimo momento realizzativo e sale a quota 6 gol nella classifica marcatori, portandosi al secondo posto solitario. Davanti a lui resta soltanto Ivan Toney, capocannoniere della Saudi Pro League con 11 reti. Un risultato che conferma le ambizioni dell'Al Qadsiah, sempre più protagonista nella corsa alle posizioni di vertice, mentre per l'Abha il momento resta complicato e servirà una reazione per risalire una classifica che lo vede attualmente nelle zone basse.