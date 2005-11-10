Juventus, per l’attacco c’è anche l’idea Retegui. Restano vive le ipotesi Balogun e Sorloth: il punto

La Juventus è sempre più vicina a stabilire le linee guida per il mercato di gennaio dove teoricamente servirebbe un rinforzo per reparto. L’attacco è sempre al centro dell’attenzione di Carnevali e Massara, che stanno cercando di capire quale sia la soluzione più giusta per rafforzare la squadra.

A Retegui non dispiacerebbe l’idea di tornare in Italia

L’ultima idea porta a Mateo Retegui, attualmente in forza all’Al-Qadisiyya, a cui non dispiacerebbe l’idea di tornare in Italia anche per riconquistare un posto in Nazionale. Ovviamente nel caso l’operazione si potrebbe impostare sulla base di un prestito, anche se il nodo principale rimane l’ingaggio (altissimo) che percepisce in Arabia.

Juventus, anche Balogun e Sorloth

Balogun resta la prima scelta ma tutto dipenderà dalla richiesta del Monaco. E sempre da tenere presente c’è anche Sorloth. I rapporti con l’Atletico Madrid sono buoni e il discorso si potrebbe sviluppare magari trovando una base di accordo per giugno con Nico Gonzalez dentro l’operazione. La Juventus deve riuscire a conciliare un po’ tutto a livello economico. Nonostante sia stato stabilita una nuova ricapitalizzazione di 250 milioni per sistemare il bilancio, infatti lo spazio di movimento non è ampio. Ci sono i paletti del settlement agreement da rispettare. Per un’entrata insomma servirà prima un’uscita. Per questo motivo il club bianconero sta valutando se sacrificare Zhegrova e magari dare in prestito Ekhator per rendere possibile un nuovo arrivo. Insomma il tempo delle scelte è vicino, la Juventus è pronta ad entrare in azione