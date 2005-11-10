In Arabia si sta meglio che alla Juventus? Retegui potrebbe scegliere a gennaio

In Arabia Saudita, se sei un calciatore, molto probabilmente vivi una gran bella esistenza. C'è anche questo aspetto ad accompagnare ogni soggetto interessato rispetto a quello più evidente, quello economico garantito dalle infinite riserve petrolifere dei potenti mediorientali, quando c'è da prendere la scelta di andare a giocare in Saudi Pro League.

Retegui nel mirino della Juve

Se l'argomento del dibattito, come in questo caso, è il futuro del centravanti Mateo Retegui, allora una domanda potrebbe venire quasi in automatica, declinando il concetto delle righe qua sopra: si sta meglio in Arabia Saudita o alla Juventus? La domanda è ovviamente tendenziosa, ma si riallaccia alle cronache recenti di radiomercato e alle voci sul forte interesse bianconero nei suoi confronti, in vista della finestra di gennaio in cui la Signora proverà a trovare finalmente il profilo giusto a Spalletti per avere un numero nove 'da pallata'.

Il vizio del gol gli è rimasto

La Juventus cercherà un'alternativa rispetto ai due profili individuati nel mercato di gennaio, quelli di Kolo Muani e Woltemade (ce ne sarebbe anche un terzo, quello del giovane Ekhator) e l'ex Genoa e Atalanta rappresenta una certezza, se ne esistono in questo mondo. Nel suo curriculum, d'altronde, c'è anche una palma da capocannoniere della Serie A, vinta giusto prima di andarsene in Arabia. Nella sua avventura di un anno e mezzo nel deserto, non ha comunque perso il vizio, visto che ha realizzato 29 gol in 46 presenze.