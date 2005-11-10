La Juventus continua a sfogliare la margherita per trovare il giusto rinforzo in attacco nel calciomercato di gennaio e tra i nomi in ballo è stato fatto anche quello di Mateo Retegui, vecchia conoscenza della Serie A e della nazionale italiana, oggi impegnato in Arabia Saudita, dove gioca da più di un anno avendo firmato con l’Al Qadsiyah nell'estate 2025.

Tornerebbe volentieri in Serie A

Stando a quanto appreso (e anche già raccontato nelle scorse ore) da TMW, il centravanti rivelato al mondo del calcio che conta dal ct Mancini quando ancora giocava al Tigre (e non ce ne vogliano i tifosi della squadra argentina che ci stessero leggendo) avrebbe pure voglia di tornare a vivere in Italia e misurarsi in un campionato come quello di Serie A in cui è già stato capace di vincere la palma di capocannoniere, con l’Atalanta. Insomma, Retegui apprezzerebbe l’idea di vestire la maglia della Juventus. C’è giusto un enorme dettaglio.

C'è quel contrattone fino al 2029...

Facendo i conti con la realtà, infatti, Retegui ha ancora a spanne da ricevere 55 milioni di euro di stipendio dagli arabi da qui al 2029, quando scadrà il ricchissimo accordo da lui sottoscritto. La Juventus, specialmente in una fase storica come questa di spending review post-ennesima iniezione di capitali, non ha la capacità di mettersi allo stesso tavolo economico. E la voglia di Belpaese potrebbe schiantarsi sul sapore dei petrodollari.