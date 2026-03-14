Riappare Nico Gonzalez, fuori Lookman: Atletico Madrid-Getafe, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Getafe, gara valida per la 28^ giornata di LaLiga. Ampio turnover per Diego Simeone in vista dell'ottavo di ritorno di Champions League contro il Tottenham tra quattro giorni. Fuori in un colpo solo titolarissimi come Oblak, Le Normand, Hack, Ruggeri, Giuliano Simeone, Llorente, Lookman, Griezmann e Julian Alvarez.
Soprattutto i due ex Atalanta a panchina per un turno di riposo, spazio allora a Molina al posto di Ruggeri, mentre parte dal primo minuto Nico Gonzalez. L'esterno argentino, in prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus, va monitorato con attenzione proprio per il possibile riscatto che l'Atletico Madrid potrebbe far scattare al termine della stagione. Titolarità per l'ex Fiorentina che mancava da 7 partite consecutive, nonostante la doppietta da subentrato rifilata alla Real Sociedad.
Atletico Madrid (3-5-2): Musso; Giménez, Lenglet, Pubill; Molina, Obed Vargas, Koke, Baena, Nico Gonzalez; Thiago Almada, Sorloth.
A disposizione: Julian Alvarez, Cardoso, Diaz, Esquivel, Griezmann, Hancko, Le Normand, Llorente, Lookman, Moreno, Ruggeri, G.Simeone.
Allenatore: Simeone.
Getafe (5-3-2): Soria; Kiko Femenía, Abqar, Duarte, Zaid Romero, Juan Iglesias; Djené, Milla, Arambarri; Luis Vázquez, Satriano.
Allenatore: Bordalas.
LA VENTISETTESIMA GIORNATA DE LALIGA
Venerdì 13 marzo
Alaves-Villarreal 1-1
Sabato 14 marzo
Girona – Ath. Bilbao (14:00)
Atl. Madrid – Getafe (16:15)
Oviedo – Valencia (18:30)
Real Madrid – Elche (21:00)
Domenica 15 marzo
Maiorca – Espanyol (14:00)
Barcellona – Siviglia (16:15)
Betis – Celta Vigo (18:30)
Real Sociedad – Osasuna (21:00)
Lunedì 16 marzo
Vallecano – Levante (21:00)
CLASSIFICA
1. Barcellona – 67
2. Real Madrid – 63
3. Villarreal – 55
4. Atl. Madrid – 54
5. Betis – 43
6. Celta Vigo – 40
7. Espanyol – 37
8. Real Sociedad – 35
9. Getafe – 35
10. Ath. Bilbao – 35
11. Osasuna – 34
12. Valencia – 32
13. Vallecano – 31
14. Siviglia – 31
15. Girona – 31
16. Alaves – 28
17. Elche – 26
18. Maiorca – 25
19. Levante – 22
20. Oviedo – 18