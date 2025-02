Ufficiale Rijeka, fuori un ex attaccante di Serie A per un altro: dentro Cop al posto di Perica

Porte girevoli in attacco per il Rijeka, nel segno di due ex Serie A che si sono dati idealmente il cambio. Dentro Duje Cop, ex Cagliari che i fiumani hanno acquistato a titolo definitivo dalla Lokomotiva Zagabria, fuori Stipe Perica, ex Udinese e Frosinone, che lascia dopo poche presenze il Rijeka e riparte dalla Dinamo Bucarest, in Romania. Ha firmato fino al 30 giugno 2027.