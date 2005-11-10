Ronaldo trova il 980° gol in carriera: a sorpresa i complimenti della Federazione portoghese

Sono stati giorni convulsi e animati tra Cristiano Ronaldo, il ct Jorge Jesus e la Nazionale portoghese, contrasti culminati nel comunicato rilasciato dalla leggenda di 41 anni, circa le sue verità sull'allontanamento volontario dal gruppo nel corso della preparazione degli ultimi impegni di Nations League e la successiva sospensione temporanea. Rientrato in anticipo all'Al Nassr, in Arabia Saudita, tuttavia il goleador non ha risentito del clamore mediatico delle sue dichiarazioni.

Subito a segno

CR7 continua semplicemente a segnare. Nel 3-0 dell'Al Nassr contro l'Al Diriyah in Saudi Pro League, la superstar ha portato la sua squadra sulla strada della vittoria firmando l'1-0 su tap-in. Per Ronaldo si tratta del sigillo numero 980 nella sua carriera professionistica, mentre prosegue l'inseguimento a quota 1.000 gol. Poi il colpo di scena: sono arrivati a sorpresa i complimenti dalla Federazione portoghese. Tramite X il messaggio: "Il gol di Cristiano Ronaldo assicura la vittoria all'Al Nassr". Quasi 24 mila tifosi hanno reagito con un like. Un tentativo di riavvicinamento? Può anche essere.

Cos'è successo in Nazionale

Ronaldo sarebbe rimasto contrariato dal suo ruolo. Il commissario tecnico Jorge Jesus aveva lasciato Ronaldo in panchina per tutti i 90 minuti nella vittoria per 2-1 contro la Norvegia, nonostante la promessa fatta a CR7 di entrare a gara in corso. A quel punto c'è stato un colloquio con il presidente federale Pedro Proença e con l'allenatore, poi la leggenda portoghese ha abbandonato il ritiro della squadra in Danimarca. L'ex Juventus si è già scusato con tutti i compagni di nazionale e i tifosi per l'addio frettoloso, ammettendo che il suo comportamento merita delle conseguenze. Ora dalla sospensione momentanea comminata dalla Federcalcio portoghese scoprirà l'entità effettiva della "punizione": sul tavolo c'è l'ipotesi di una squalifica da uno a sei mesi per le partite della Nazionale.