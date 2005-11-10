Ufficiale Dopo Samp e Bari, Cuni riparte dalla Slovenia: vestirà la maglia dell'Olimpija Lubiana

Dopo una stagione in cui si è diviso, con poca fortuna, fra Sampdoria (16 gare e un gol) e Bari (17 presenze e una rete) per Marvin Cuni ci sarà un’esperienza nel campionato sloveno. L’attaccante è stato infatti tesserato dall’Olimpija Lubiana in prestito per una stagione con opzione per un ulteriore anno. Lo comunica il club biancoverde sui propri canali ufficiali:

"Il terzo nuovo acquisto dei Dragons in questa sessione di mercato estiva è l'attaccante Marvin Çuni! Il tedesco di origini albanesi aiuterà i biancoverdi nella prossima stagione in prestito dal Rubin Kazan, con un'opzione per prolungare il prestito per un altro anno.

Çuni, 24 anni, ha iniziato la sua carriera calcistica nella sua città natale, Freising, e all'età di 11 anni si è trasferito nella famosa accademia del Bayern Monaco, dove ha trascorso un totale di otto anni. In Germania, ha poi maturato esperienza nelle competizioni per club con SG Sonnenhof Großaspach, SC Paderborn e FC Saarbrücken. Successivamente si è trasferito in Italia, dove Çuni ha giocato inizialmente per il Frosinone. Da lì, è stato acquistato dal Rubin Kazan, squadra della Premier League russa, e nel frattempo ha giocato in prestito alla Sampdoria e infine al Bari. Ha collezionato 33 presenze in Serie B e in precedenza 22 in Serie A. La sua prossima tappa è ora l'NK Olimpija Ljubljana, dove indosserà la maglia numero 17".

Queste le prime parole del tedesco d'origine albanese: “Sono felice di essere qui, ora che tutte le pratiche burocratiche sono in ordine. È il momento di concentrarmi completamente sul calcio. Non vedo l'ora di conoscere i miei compagni di squadra e lo staff tecnico. L'Olimpija è un grande club con un supporto eccezionale da parte dei tifosi e grandi ambizioni. Il colloquio con il direttore sportivo, che conosco da tempo, è andato molto bene, quindi vorrei ringraziare il club per la fiducia. Credo che la Slovenia sia l'ambiente giusto per me e per la mia crescita. Sono molto contento di questa opportunità e farò del mio meglio per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi".