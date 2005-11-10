Ufficiale
Bari, si chiude il prestito di Cuni che torna al Rubin. Lo attende un nuovo prestito
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Complice la retrocessione in Serie C il Bari ha comunicato, con qualche giorno d'anticipo, la fine del prestito di Marvin Cuni.
L'attaccante classe 2001, approdato in Puglia lo scorso gennaio dopo il semestre in prestito alla Sampdoria, farà dunque rientro al club titolare del suo cartellino.
La permanenza, però, durerà pochissimi in quanto ad attenderlo c'è un nuovo prestito: questa volta in Slovenia all'NK Olimpia.
Cuni (24) chiude dunque la sua avventura al Bari con 17 presenze e un gol.
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