Ufficiale Bari, nuovo rinforzo offensivo per mister Longo: ecco Cuni dal Rubin Kazan

Anche se ancora manca l’annuncio ufficiale Marvin Cuni è un nuovo giocatore del Bari che lo preleva a titolo temporaneo dal Rubin Kazan. Lo rende noto la Lega B nell’apposita sezione dedicata al calciomercato segnalando che il club pugliese ha depositato il suo contratto.

L’attaccante classe 2001 arriva in Puglia dopo sei mesi alla Sampdoria in cui ha messo a segno una sola rete in 15 presenze e andrà a rinforzare così il reparto offensivo del tecnico Moreno Longo per la seconda parte di stagione. L’albanese può giocare sia come punta centrale sia come trequartista alla sue spalle. Si attende ora il comunicato dei biancorossi per capire se, come è probabile, sia stato inserito anche in questo caso un diritto di riscatto a favore del Bari a fine anno.