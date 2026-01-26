Bari, ecco l'attaccante Cuni: arriva in prestito con diritto dal Rubin Kazan

L'ufficialità era già arrivata con il deposito del contratto in Lega B, ma ora c'è anche il comunicato del Bari in merito all'arrivo dell'attaccante Marvin Cuni reduce da un'esperienza semestrale alla Sampdoria in cui ha messo a segno un solo gol in 14 presenze. Questa la nota della società pugliese con i dettagli del trasferimento:

"SSC Bari comunica di aver acquisito dall'FK Rubin Kazan, con la formula del prestito con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe '01 Marvin Çuni (10.07.01, Freising, Germania); l'attaccante di nazionalità albanese vestirà la maglia numero '90' e sarà da subito a disposizione di mister Longo.

Prodotto delle giovanili del Bayern Monaco, fa il suo esordio tra i professionisti con la maglia del Sonnenhof G. (38 pres., 23 gol). Dopo le esperienze con Paderborn e Saarbrücken, sempre in Germania e sempre in prestito, nell'estate del '23 viene acquistato dal Frosinone militante in Serie A (25 pres. e 2 reti), che lo cederà dopo una stagione ai russi del Rubin Kazan (14 pres.); ha giocato la prima parte dell'attuale stagione con la Sampdoria (14 pres., 1 gol, 1 assist). Dopo aver vestito le maglie U19 e U21, vanta l'esordio con la Nazionale maggiore albanese nell'ottobre del '23".