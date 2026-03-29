Sarà Klopp a consegnare l'erede di Salah al Liverpool? Di certo il Lipsia non farà sconti

Il Liverpool inizia a pianificare il futuro senza Mohamed Salah e tra i nomi che emergono per raccoglierne l’eredità c’è quello di Yan Diomande. L’esterno del RB Lipsia è finito nel mirino dei Reds dopo l’annuncio dell’egiziano, che ha confermato l’addio a fine stagione.

Secondo quanto riportato dal Sun, dietro questa candidatura ci sarebbe anche l’influenza di Jurgen Klopp. L’ex tecnico del Liverpool, oggi responsabile globale del calcio per il gruppo Red Bull, starebbe spingendo il club inglese a puntare sul giovane talento.

Il profilo di Diomande risponde alle esigenze di rinnovamento offensivo della squadra, che dovrebbe intervenire con più di un acquisto sulle fasce. Tuttavia, l’operazione si preannuncia complessa: il Lipsia valuta il classe 2005 circa 100 milioni di euro cifra importante per un giocatore ancora in fase di crescita.



Inoltre, la concorrenza non manca. Anche Manchester United, Arsenal e Tottenham stanno monitorando la situazione, pronti a inserirsi nella corsa. Il Liverpool riflette, consapevole che il dopo-Salah sarà una sfida delicata. E Diomande, tra talento e prospettiva, rappresenta una delle opzioni più intriganti sul tavolo.