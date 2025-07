Ufficiale La Red Bull pesca in Spagna: il 18enne Diomande al Lipsia, 20 milioni al Leganes

Il Lipsia ha annunciato l'acquisto dell'ala diciottenne Yan Diomande dal CD Leganés: contratto fino al 2030 per lui e numero 49 sulla schiena. Si parla di un trasferimento da 20 milioni per un club abituato a investire con convinzione sui giovani.

Diomande, che ha segnato due gol e fornito un assist in 10 presenze nella Liga 2 la scorsa stagione, ha espresso il suo entusiasmo per il trasferimento: "Sono davvero felice che il mio futuro sia a Lipsia. È un grande onore per me poter giocare per un club così fantastico. Ci sono molti esempi che dimostrano che il Lipsia è il posto perfetto per i giovani giocatori per crescere ad alto livello. Il club vuole giocare un calcio offensivo e veloce, che si adatta perfettamente al mio stile. Non vedo l'ora di incontrare i miei compagni di squadra e tutto lo staff, e di scendere in campo con loro presto".

Le parole del ds Schafer: "Velocità eccezionale"

Il direttore sportivo dell'RB Lipsia, Marcel Schäfer, ha dichiarato: "Con Yan Diomande, abbiamo ingaggiato un giovane talento eccezionale e siamo molto felici che veda il suo futuro all'RB Lipsia. È un'ala sinistra con una velocità eccezionale, un ottimo dribbling, atletismo e un vero fiuto del gol".

Poi ha aggiunto: "Non molla mai la palla e gioca con grande spirito di squadra. Con queste qualità, si adatta perfettamente al tipo di calcio che vogliamo giocare in questa stagione. Per quanto non vediamo l'ora di lavorare con lui, dobbiamo anche dare a Yan il tempo e lo spazio per ambientarsi, sia a Lipsia che in Bundesliga, in modo che possa imparare, crescere e svilupparsi passo dopo passo".

L'annuncio del club

Di seguito il comunicato del club: "Il RB Lipsia ha rafforzato il suo attacco con l'ingaggio di Yan Diomande. L'ivoriano arriva ai Red Bulls dal CD Leganés e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Indosserà la maglia numero 49 per la RBL.

Dopo aver concluso come capocannoniere del campionato giovanile USPL negli Stati Uniti ed essere stato nominato MVP delle finali, il diciottenne è passato alla Liga nel gennaio 2025, firmando per il CD Leganés.

Ha debuttato tra i professionisti il 29 marzo 2025 in trasferta contro il Real Madrid, al leggendario Estadio Santiago Bernabéu. Diomande non ha perso tempo a impressionare nella Liga grazie alla sua velocità, al suo dribbling e alla sua abilità nel finalizzare. Ha realizzato due gol e un assist in sole 10 presenze.

Il nazionale ivoriano Under 23 si distingue anche per la sua potenza fisica (1,80 metri) e per il suo lavoro instancabile, sia in attacco che in difesa.

Benvenuto a Lipsia, Yan. Siamo felici di averti qui!".