Ufficiale Lo Sporting CP blinda Diomande: contratto fino al 2030 e clausola da 80 milioni

Continua il matrimonio tra lo Sporting Clube de Portugal e Ousmane Diomande. Il club lusitano ha infatti annunciato il rinnovo di contratto del giovane difensore centrale fino al 2030, confermando anche la clausola rescissoria da 80 milioni di euro.

Diomande, che si appresta a completare tre anni con la maglia dei Leões, ha espresso tutta la propria soddisfazione dopo la firma:

«Sono molto felice. Lo Sporting è un club davvero grande, non solo in Portogallo ma anche a livello mondiale. Ci sono persone fantastiche all’interno del club, mi sento a casa e per questo ho ritenuto che fosse la decisione giusta». Il difensore ha poi promesso di «lavorare duramente per aiutare il club».

Nel giorno dell’ufficializzazione dell’accordo, il centrale classe 2003 era accompagnato dalla propria famiglia – genitori e fratello – negli spogliatoi dello Estádio José Alvalade. In quell’occasione, Diomande ha potuto assistere a un video speciale contenente numerosi messaggi di stima, elogi e attestati di fiducia da parte dei tifosi dello Sporting, dedicati al loro difensore bicampione.

«È stato bellissimo ascoltare tutto ciò che hanno detto su di me. Mi dà motivazione e ancora più forza per le prossime partite. Sono stati davvero molto gentili. Sono felicissimo di essere qui», ha sottolineato il 22enne, attuale internazionale della Costa d’Avorio.