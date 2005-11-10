Seedorf riparte dal Corinthians dopo 7 anni di inattività: “Non ho paura, amo le sfide”

Clarence Seedorf è il nuovo allenatore del Corinthians. L'ex centrocampista olandese è stato presentato dal Timão e nella sua prima conferenza stampa ha subito chiarito l'obiettivo: evitare la retrocessione nelle otto giornate finali del Brasileirao. Il club paulista si trova attualmente a quota 32 punti, appaiato all'Internacional, prima squadra nella zona rossa della classifica. A salvarlo, per ora, è il maggior numero di vittorie. Una situazione delicata che non spaventa però Seedorf, tornato in panchina dopo l'ultima esperienza da tecnico del Camerun conclusa nel 2019.

"È facile arrivare quando tutto va bene, ma nei momenti difficili servono persone che credano nei valori del club. È un gruppo con molto talento, i risultati negativi non significano che questa squadra non abbia valore. Con lavoro e serietà tutto può cambiare rapidamente", ha spiegato l'olandese.

"Non ho paura, mi piacciono le sfide"

Seedorf ha poi raccontato i motivi che lo hanno convinto ad accettare l'incarico: "Non avevo bisogno di un contratto, la mia vita era molto buona, ma mi piacciono le sfide. Mi è sembrata una sfida meravigliosa. Parliamo di calcio, non di una guerra". L'ex giocatore di Milan, Real Madrid e Ajax ha anche risposto alle critiche legate alla lunga assenza in panchina: "Dite che sono passati sette anni senza una squadra, ma questo non significa che non sia stato nel calcio. La cosa più importante è che il club creda in me. So quello che posso fare, altrimenti non sarei qui".

Seedorf ha inoltre sottolineato che il suo lavoro sarà concentrato esclusivamente sul campo: "Non sono venuto per parlare di politica. Mi sono impegnato con un progetto sportivo. La soluzione è chiudere i ranghi, andare in campo e lavorare". Tra i temi affrontati anche quello di Memphis Depay, stella del Corinthians e connazionale del nuovo tecnico: "Lo conosco bene ma il mio arrivo non ha nulla a che vedere con lui. Conoscevo il Corinthians prima di Memphis".