Corinthians in crisi, Seedorf: "C'è un patto con i giocatori. Retrocessione? Non ne parliamo"

Aria di diffidenza da quando è arrivato al Corinthians, poco più di un mese fa, ma Clarence Seedorf si è assunto la responsabilità di tirare fuori la squadra dalla zona retrocessione del massimo campionato brasiliano, dopo aver firmato un contratto con validità fino al 31 dicembre 2027. In un'intervista a ESPN dal centro tecnico del Timao, l'allenatore olandese ha parlato del patto stabilito con la rosa e di altri dettagli dal suo insediamento.

Primo passo

Planato alla guida del Corinthians, Seedorf ha spiegato di aver stretto un accordo con i giocatori. "Il nostro lavoro sin dal primo momento è stato fare un patto. Vogliamo perdere tempo nelle cose che non possiamo controllare o spendiamo la nostra energia in ciò che possiamo controllare? Questo non significa che non dobbiamo occuparci della parte finanziaria. Questo patto è stato mantenuto dal gruppo", ha detto Seedorf. "Il modo in cui si allenano: a loro piace giocare a calcio, è il modo migliore per esprimersi riguardo alle cose che non funzionano. La concentrazione del gruppo è sempre stata buona".

Come procedere

Per uscire dal momento nero e lasciare il 17esimo posto in classifica quanto prima, l'ex Milan ha detto: "Da fuori si parla molto, sembra che quello che succede fuori succeda dentro, non è vero. Io arrivo presto e tutti stanno lavorando. Usciamo tardi, felici perché abbiamo fatto un lavoro ben fatto. Non avevo aspettative, sapevo in che mondo stavo entrando, un mondo meraviglioso e con un potenziale incredibile. Sto guardando le opportunità e non i problemi, altrimenti non avrei firmato per fare l'allenatore del Corinthians". I primi risultati si vedono, secondo Seedorf: "Stiamo costruendo qualcosa di speciale, che si costruisce solo nei momenti negativi. Quando le cose non funzionano, vedi su chi puoi contare e chi è chi. Questo ci dà molta fiducia. Questa parte è stata fantastica. Il mio arrivo ha potenziato ancora di più le mie aspettative".

La lotta contro la retrocessione

Una vittoria, una sconfitta e un pareggio da quando c'è Seedorf allenatore. "Noi non ne parliamo", ha detto lo stesso tecnico del Corinthians. "Si va partita dopo partita. Tutti sanno già qual è la situazione. Non serve parlarne. Quando so che c'è una situazione inutile, che vedo continuamente, devo concentrarmi su ciò che devo fare, sulla strategia partita per partita. Se guardo troppo avanti, può diventare frustrante, io controllo solo la prossima partita. Ci concentreremo contro il Botafogo e poi penseremo all'altra partita. Questo logora meno. Quando guardi una partita e vedi un'altra partita, questo logora emotivamente".