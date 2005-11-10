Solo 26 mesi in panchina, la CONMEBOL non riconosce la licenza di Clarence Seedorf

Brutta sorpresa per Clarence Seedorf a pochi giorni dal suo arrivo sulla panchina del Corinthians. La CONMEBOL ha infatti respinto l'omologazione della licenza UEFA Pro dell'ex centrocampista olandese, mettendo in dubbio la sua abilitazione ad allenare nelle competizioni sudamericane. Il club brasiliano, riporta Globo, è però convinto di poter ribaltare la decisione e ha già presentato una richiesta di riesame tramite la Federcalcio brasiliana (CBF).

Il nodo riguarda i requisiti richiesti dalla Confederazione sudamericana. Pur essendo in possesso della massima qualifica UEFA, Seedorf non raggiungerebbe il minimo di 36 mesi di esperienza da allenatore richiesto dalla Conmebol. L'ex Milan, infatti, ne avrebbe accumulati 26 grazie alle esperienze sulle panchine di Milan, Shenzhen, Deportivo La Coruña e Camerun.

Per questo motivo il Corinthians presenterà ulteriore documentazione, chiedendo che vengano considerati anche i tre anni trascorsi da Seedorf nel Consiglio di Supervisione della Federcalcio olandese e il suo ruolo di docente nei corsi per allenatori organizzati dalla UEFA. Nonostante il rifiuto, il Corinthians ritiene che il tecnico possa continuare regolarmente a guidare la squadra. Il suo nome, infatti, compare già nel Bollettino Informativo Giornaliero (BID) della CBF, circostanza che secondo il club gli consente di occupare la panchina mentre l'iter burocratico è ancora in corso.

Seedorf ha già diretto il Corinthians nelle sfide contro Vasco e Mirassol. All'esordio, terminato 1-1 contro il Vitória lo scorso 19 ottobre, era stato invece costretto a seguire la partita dalla tribuna perché ancora privo del visto di lavoro e della necessaria registrazione. La vicenda arriva in un momento particolarmente delicato per il Timão: il successo per 2-0 sul Mirassol ha interrotto una serie di dieci partite senza vittorie, ma il Corinthians resta al 17° posto del Brasileirao con 36 punti, in piena zona retrocessione e a una sola lunghezza dalla salvezza. Con cinque giornate ancora da disputare, la società spera di risolvere rapidamente il caso Seedorf per permettere all'olandese di concentrarsi esclusivamente sulla difficile rincorsa alla permanenza in Serie A brasiliana.