Quando Clarence Seedorf è arrivato sulla panchina del Corinthians, l’11 ottobre scorso, la situazione sembrava compromessa: sette sconfitte consecutive, una squadra in crisi e la retrocessione sempre più vicina. Poco più di un mese dopo, l’ex centrocampista del Milan si gode una delle serate più importanti della sua nuova carriera da allenatore.

Kaio Cesar trascina il Timao

Il Corinthians ha travolto 4-0 il Botafogo alla Neo Química Arena, conquistando tre punti pesantissimi nella corsa alla salvezza. Un successo dal sapore speciale per Seedorf, arrivato proprio contro il club con cui aveva chiuso la carriera da calciatore. Il protagonista assoluto della serata è stato Kaio Cesar, autore della prima tripletta della sua carriera. Il classe 2004 ha aperto le marcature al 28’, poi un’autorete di Arthur Chaves, nata da una conclusione di Memphis Depay, ha indirizzato la sfida. Nella ripresa altre due reti del giovane brasiliano hanno completato la festa davanti a oltre 43 mila spettatori.

Con questo successo il Corinthians sale a 40 punti e abbandona momentaneamente la zona retrocessione, tornando a segnare quattro gol nella stessa partita dopo ben 103 incontri.

La cura Seedorf e il messaggio

Dietro l’esplosione dell’attaccante c’è anche il lavoro dell’allenatore olandese. Kaio Cesar, arrivato in prestito dall’Al-Hilal, ha raccontato di aver ricevuto consigli importanti da Seedorf, che nelle prime settimane lo aveva visto troppo teso e frenato dalle responsabilità. Il tecnico lo aveva convocato in privato per restituirgli fiducia e invitarlo a giocare con maggiore libertà. "Non possiamo rilassarci. E non lo faremo", ha spiegato Seedorf dopo la gara, sottolineando l’importanza della crescita collettiva e della ritrovata solidità difensiva. A tre giornate dalla fine del Brasileirão la salvezza non è ancora matematica, ma il Corinthians ha cambiato volto. Per Seedorf, tornato in Brasile dodici anni dopo l’addio al calcio giocato, l'obiettivo è vicino.