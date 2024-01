Ufficiale Souleyman Doumbia riparte dal Belgio. L'ex Bari e Vicenza firma con lo Standard

Souleyman Keli Doumbia torna in pista. Il terzino sinistro nato a Parigi ma di nazionalità ivoriana (8 presenze in Nazionale e 1 gol) era rimasto svincolato in estate dopo la fine del contratto con l'Angers. Oggi trova finalmente squadra: ha firmato un contratto fino a giugno (con opzione di rinnovo per un'altra stagione) con lo Standard Liegi. In Italia ha giocato con le maglie di Bari e Vicenza.