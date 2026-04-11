Stagione da record per Shomurodov: già 19 gol in campionato, trascina il Basaksehir

La Roma si gode il talento di Donyell Malen, autore di una tripletta ieri contro il Pisa, ma anche di un ex attaccante giallorosso sta vivendo un grande momento di forma. Eldor Shomurodov è il grande protagonista del Başakşehir - quinto in classifica -, uno dei migliori giocatori del campionato turco. Oggi ha messo a segno una doppietta nel 3-0 al Genclerbirligi, che lo ha ulteriormente rilanciato nella classifica marcatori, portandolo a quota 19 gol stagionali.

Numeri importanti che lo collocano subito alle spalle del capocannoniere Paul Onuachu, in vetta a 22 reti, ma davanti a profili di alto livello come Mauro Icardi (13 gol) e Victor Osimhen (12). Per Shomurodov si tratta di una vera e propria rinascita dopo le difficoltà vissute in Serie A, dove non era riuscito a esprimersi con continuità. In Turchia, invece, ha ritrovato fiducia, minuti e soprattutto gol, diventando un punto di riferimento offensivo della sua squadra.

Le sue prestazioni arrivano nel momento migliore possibile anche in chiave nazionale: l’attaccante si prepara infatti a guidare l’Uzbekistan verso il prossimo Mondiale, dove sarà uno dei principali riferimenti della selezione asiatica.