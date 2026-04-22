Istanbul Basaksehir, scattate le condizioni per il riscatto di Shomurodov: quanto incassa la Roma
Si è conclusa proprio in queste ore l'avventura in Serie A del centravanti uzbeko Eldor Shomurodov. Come infatti riferito da il quotidiano Il Tempo, infatti, il centravanti è ufficialmente diventato a tutti gli effetti un calciatore dell'Istanbul Basaksehir.
In estate Shomurodov era infatti passato dalla Roma al club turco in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento della salvezza. Adesso l'Istanbul Basaksehir dovrà versare 2,8 milioni nelle casse dei giallorossi, che beneficeranno anche del 10% della futura rivendita dell'attaccante.
Una notizia che fa contenti tutti visto come Eldor Shomurodov in Turchia stia volando. Il classe 1995 ha infatti messo a referto finora 40 presenze con l'Istanbul Basaksehir condite con la bellezza di 19 gol, di cui 18 in campionato, di cui è il vicecapocannoniere alle spalle del solo Onuachu e davanti a top player come Osimhen, Icardi, Asensio o Sané.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.