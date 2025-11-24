L'ex Inter Onana incassa 3 gol, Shomurodov segna: alla fine il Trabzonspor vince al 101'
Una partita da 7 gol mozzafiato, ma è il Trabzonspor ad avere la meglio in una trasferta difficile: Andre Onana, ex portiere dell'Inter, subisce tre reti ma vince con un gol di scarto in più (4-3) in occasione della 13ª giornata di Super Lig (campionato turco) ai danni del Başakşehir.
I gol della squadra bordò-blu sono stati segnati da Felipe Augusto, Paul Onuachu e doppietta di Ernest Muçi. La rete all'ultimo respiro siglata da quest'ultimo al 90+11' ha deciso il match. Da menzionare, tuttavia, lato padroni di casa usciti sconfitti, la rete di Eldor Shomurodov, in prestito con diritto di riscatto dalla Roma. Le condizioni? In realtà scatterebbe l'obbligo di riscatto in caso di salvezza a 2,8 milioni più il 10% sulla futura rivendita in favore del club giallorosso.
Gare di sabato
Kayserispor - Gaziantep 0-3
Eyuspor - Karagumruk 1-1
Galatasaray - Gençlerbirliği 3-2
Gare di domenica
Goztepe-Kocaelispor 0-0
Alanyaspor-Kasimpasa 1-2
Besiktas-Samsunspor 1-1
Rizespor-Fenerbahce 2-5
In programma lunedì
Konyaspor-Antalyaspor 0-0
Istanbul Basaksehir-Trabzonspor 3-4
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Galatasaray 32 punti
2. Fenerbahce 31
3. Trabzonspor 28
4. Samsunspor 24
5. Goztepe 23
6. Gaziantep 22
7. Besiktas 21
8. Alanyaspor 15
9. Konyaspor 15
10. Kocaelispor 15
11. Rizespor 14
12. Antalyaspor 14
13. Istanbul Basaksehir 13
14. Kasimpasa 13
15. Genclerbirligi 11
16. Eyupspor 9
17. Kayserispor 9
18. Karagumruk 8
La classifica marcatori in Super Lig turca
8 gol: Shomurodov (Istanbul Basaksehir) e Onuachu (Trabzonspor)
7 gol: Icardi (Galatasaray), En-Nesyri (Fenerbahce)
6 gol: Asensio e Talisca (Fenerbahce), Nayir (Konyaspor)