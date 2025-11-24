L'ex Inter Onana incassa 3 gol, Shomurodov segna: alla fine il Trabzonspor vince al 101'

Una partita da 7 gol mozzafiato, ma è il Trabzonspor ad avere la meglio in una trasferta difficile: Andre Onana, ex portiere dell'Inter, subisce tre reti ma vince con un gol di scarto in più (4-3) in occasione della 13ª giornata di Super Lig (campionato turco) ai danni del Başakşehir.

I gol della squadra bordò-blu sono stati segnati da Felipe Augusto, Paul Onuachu e doppietta di Ernest Muçi. La rete all'ultimo respiro siglata da quest'ultimo al 90+11' ha deciso il match. Da menzionare, tuttavia, lato padroni di casa usciti sconfitti, la rete di Eldor Shomurodov, in prestito con diritto di riscatto dalla Roma. Le condizioni? In realtà scatterebbe l'obbligo di riscatto in caso di salvezza a 2,8 milioni più il 10% sulla futura rivendita in favore del club giallorosso.

Gare di sabato

Kayserispor - Gaziantep 0-3

Eyuspor - Karagumruk 1-1

Galatasaray - Gençlerbirliği 3-2

Gare di domenica

Goztepe-Kocaelispor 0-0

Alanyaspor-Kasimpasa 1-2

Besiktas-Samsunspor 1-1

Rizespor-Fenerbahce 2-5

In programma lunedì

Konyaspor-Antalyaspor 0-0

Istanbul Basaksehir-Trabzonspor 3-4

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Galatasaray 32 punti

2. Fenerbahce 31

3. Trabzonspor 28

4. Samsunspor 24

5. Goztepe 23

6. Gaziantep 22

7. Besiktas 21

8. Alanyaspor 15

9. Konyaspor 15

10. Kocaelispor 15

11. Rizespor 14

12. Antalyaspor 14

13. Istanbul Basaksehir 13

14. Kasimpasa 13

15. Genclerbirligi 11

16. Eyupspor 9

17. Kayserispor 9

18. Karagumruk 8

La classifica marcatori in Super Lig turca

8 gol: Shomurodov (Istanbul Basaksehir) e Onuachu (Trabzonspor)

7 gol: Icardi (Galatasaray), En-Nesyri (Fenerbahce)

6 gol: Asensio e Talisca (Fenerbahce), Nayir (Konyaspor)