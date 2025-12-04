La Roma ha bisogno di un attaccante. Intanto Shomurodov in Turchia ha già segnato 10 gol

Nella Roma a un punto dalla prima in classifica in Serie A c'è un problema evidente ed è quello del centravanti. Artem Dovbyk ed Evan Ferguson non stanno soddisfacendo Gian Piero Gasperini per come interpretano il ruolo della prima punta, ma soprattutto non stanno segnando, che è quello che viene richiesto a un attaccante. L'ucraino fin qui ha messo a segno 2 gol, l'irlandese solamente uno.

L'ex Girona, dopo una stagione da capocannoniere ne LaLiga, in Italia non è mai riuscito a ripetere le performance che aveva offerto al pubblico spagnolo, mentre il calciatore in prestito dal Brighton non è riuscito a dar seguito a quanto aveva fatto vedere agli inizi della sua carriera. È normale dunque che la dirigenza si stia guardando intorno e cerchi un rinforzo nel mese di gennaio.

Chi invece sta disputando decisamente una grande stagione è Eldor Shomurodov, attaccante ceduto in prestito con diritto di riscatto all'Istanbul Basaksehir. L'uzbeko ha già trovato 10 gol in Super Lig e questo è davvero un paradosso perché lo scarto della società capitolina sta facendo meglio di chi gli è stato preferito. Certo, il campionato turco non è al livello di quello italiano, ma un rendimento simile da parte del classe '95 era difficile da immaginare.