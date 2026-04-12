Thauvin pepita d'oro del Lens: l'ex Udinese tre volte MVP del mese. Come Ibra e Ribery

Tra i vari volti della Serie A che hanno salutato la scorsa estate spicca con forza anche quello di Florian Thauvin. Lasciata l'Udinese, l'attaccante francese a 33 anni si è rimesso alla prova in Ligue 1, con la maglia del Lens, e a sei giornate dalla fine spera ancora di mettere a repentaglio la rincorsa al titolo del PSG (a -4 dal primo posto). Nonostante gli uomini di Luis Enrique debbano recuperare una partita e possano dunque allungare in classifica sulla seconda.

Ma nel corso della stagione, Thauvin si è fatto apprezzare enormemente dai tifosi sangs et ors, con 10 gol e 7 assist tra tutte le competizioni. Il centravanti francese sta vivendo un momento unico della carriera, dopo essere tornato a giocare anche per la Francia di Deschamps. Il sogno è noto, con il Mondiale 2026 quasi alle porte che sarebbe tra l'altro la sua ultima occasione per disputarne uno.

Nel mese di marzo, con 3 reti e altrettanti assist in appena 4 partite, Thauvin è stato premiato come miglior giocatore del mese in Ligue 1. Con tanto di tripletta: dopo Javier Pastore (2014/15), Zlatan Ibrahimovic (2013/14) e Franck Ribery (2005/06), il 33enne riceve questo premio individuale per la terza volta nella stessa stagione.

In una singola stagione di Ligue 1, nessuno ha ottenuto più di 3 premi in veste di giocatore del mese. Insieme a mostri sacri che hanno militato nel massimo campionato francese, dunque, si instaura anche l'ex Udinese. Thauvin che tra l'altro al di sotto del post-social che ha certificato il riconoscimento per marzo ha commentato: "Grazie a tutti".