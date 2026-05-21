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Tolosa, un danese come allenatore. Ecco Jens Berthel Askou: "Così mi hanno convinto"

Tolosa, un danese come allenatore. Ecco Jens Berthel Askou: "Così mi hanno convinto"TUTTO mercato WEB
Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:37Calcio estero

"Il Tolosa Football Club è lieto di annunciare la nomina di Jens Berthel Askou come allenatore della sua squadra professionistica". La suspense non è durata a lungo e come promesso il Tolosa ha annunciato il nome dell'allenatore che succede a Carles Martinez Novell: si tratta del danese Jens Berthel Askou, che è stato quindi preferito a Olivier Pantaloni e Christophe Pelissier.

Il tecnico di 43 anni ha già girato parecchio (Danimarca, Isole Fær Oer, Svezia, Repubblica Ceca). Ha appena lasciato il Motherwell, in Scozia, dove era in carica da un solo anno. Il tecnico ha raggiunto il 4° posto nella Scottish Premier League e le semifinali di Coppa. "Ha reso la sua squadra una delle più belle sorprese del campionato, qualificando il club per il turno preliminare della UEFA Conference League. In 47 partite, il suo bilancio è positivo con 23 vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte. Soprattutto, la qualità del gioco espressa dal Motherwell è stata elogiata da numerosi osservatori, e il tecnico danese è stato premiato due volte con il trofeo di allenatore del mese in Scozia", ha riconosciuto il Tolosa nel comunicato ufficiale.

Jens Berthel Askou, nuovo allenatore, dunque si è presentato così ai microfoni ufficiali del club francese che ha concluso la stagione di Ligue 1 in decima posizione: "Sono estremamente felice di entrare a far parte del Tolosa dopo aver avuto ottimi colloqui con il direttore sportivo Viktor Bezhani e con il presidente del club Olivier Cloarec. Il talento presente all'interno del club, unito a una struttura ben consolidata, a strategie solide e allineate, a persone di qualità e all'ambizione di spingersi ancora oltre i limiti, mi hanno convinto a legarmi al Tolosa".

Poi ha aggiunto: "Vedo un futuro luminoso davanti a noi dopo il fantastico lavoro svolto da Carles Martinez Novell per stabilizzare il club in un'ottima posizione in Ligue 1, e sono convinto che avremo una grandissima opportunità di puntare ancora più in alto nei prossimi anni. Ci tengo inoltre a ringraziare tutti i membri del Motherwell per avermi permesso di svilupparmi e crescere come allenatore in un ambiente formidabile, il che mi offre oggi l'opportunità di arrivare in un club speciale in uno dei cinque grandi campionati europei". Infine la chiusura e un messaggio ai tifosi: "Non vedo l'ora di conoscere tutte le persone del club, di adattarmi alla cultura e alla lingua francese e di accelerare il processo di costruzione di un'identità coraggiosa e votata all'attacco, capace di entusiasmare sia i tifosi che i giocatori".

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