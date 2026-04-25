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Ligue 1, Monaco si fa riacciuffare: 2-2 a Tolosa, frenata in ottica Champions

Ligue 1, Monaco si fa riacciuffare: 2-2 a Tolosa, frenata in ottica ChampionsTUTTO mercato WEB
ieri alle 23:25Calcio estero
Alessandra Stefanelli

Il Monaco continua a perdere terreno nella rincorsa alla prossima Champions League e non va oltre il 2-2 sul campo del Tolosa nella 31ª giornata. Dopo il pesante ko con il Paris FC e il pari contro l’Auxerre, arriva un altro passo falso per la squadra del Principato.

Eppure la gara sembrava indirizzata già nei primi minuti. Il Monaco parte fortissimo e passa in vantaggio al 6’ con Jordan Teze, bravo a colpire di testa su assist di Adingra. Poco dopo, al 18’, Lamine Camara raddoppia con una conclusione precisa che non lascia scampo al portiere Restes. I monegaschi sfiorano anche il tris con Akliouche, Adingra e Ansu Fati, ma senza concretizzare.

Col passare dei minuti, però, il Tolosa prende coraggio. Dopo alcune occasioni fallite, trova il gol al 61’ con Jacen Russell-Rowe, al suo primo centro in Ligue 1. I padroni di casa crescono nella ripresa, spinti anche dal pubblico del Stadium. Nel finale succede di tutto: all’84’ viene accolto con entusiasmo l’ingresso di Paul Pogba, ma è Emersonn a prendersi la scena segnando il gol del definitivo 2-2 al 90’.

Ligue 1, il programma completo del 31° turno

Venerdì 24 aprile
Brest - Lens 3-3

Sabato 25 aprile
Lione - Auxerre 3-1
Angers - PSG 0-3
Tolosa - Monaco 2-2

Domenica 26 aprile
Lorient - Strasburgo
Rennes - Nantes
Le Havre - Metz
Paris FC - Lilla
Marsiglia - Nizza

Classifica
Paris Saint-Germain 69
Lens 63
Lione 57
Lilla 54
Rennes 53
Marsiglia 52
Monaco 51
Strasburgo 43
Lorient 41
Brest 38
Paris FC 38
Tolosa 38
Angers 34
Le Havre 30
Nizza 29
Auxerre 25
Nantes 20
Metz 15

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