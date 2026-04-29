Ufficiale A Tolosa finisce l'era Novell: il tecnico spagnolo lascerà la guida a fine stagione

"Ogni cosa bella ha una fine". Con questa filosofia si chiude l’esperienza di Carles Martínez Novell, che al termine della stagione lascerà il Tolosa. La società francese ha ufficializzato la separazione dopo tre stagioni complessive e 118 partite in tutte le competizioni, un percorso iniziato come vice allenatore e poi proseguito con la promozione alla guida della prima squadra. Un ciclo che ha accompagnato il club in una fase di consolidamento nel calcio francese, culminata con la storica conquista della Coppa di Francia nel 2023, quando Martínez Novell faceva ancora parte dello staff tecnico.

Nel comunicato, il Tolosa ha sottolineato come la decisione rientri in un più ampio processo di riorganizzazione del progetto sportivo, ribadendo però il valore del lavoro svolto e l’impegno quotidiano del tecnico spagnolo. "La qualità del lavoro e l’investimento umano sono stati sempre di altissimo livello", si legge nella nota del club. Anche la dirigenza ha voluto salutare l’allenatore con parole di grande rispetto. Il presidente Olivier Cloarec e il responsabile dell’area sportiva Viktor Bezhani hanno evidenziato la solidità del rapporto umano costruito negli anni, parlando di una collaborazione fondata su fiducia e stima reciproca.

Dal canto suo, Martínez Novell ha espresso gratitudine verso tutto l’ambiente del club: "Sono stati tre anni molto belli, ricchi di emozioni", ha dichiarato, ringraziando dirigenti, giocatori, staff e tifosi per il percorso condiviso. Il tecnico lascia così dopo una fase in cui il club ha raggiunto una maggiore stabilità nel panorama della Ligue 1.