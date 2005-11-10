Turchia, il presidente della Federcalcio incontrerà Montella per ringraziarlo di tutto
Gaetano Mocciaro
Nuovo comunicato della Federalcio turca, che arriva all'indomani dell'esonero di Vincenzo Montella come commissario tecnico. Lo riportiamo integralmente:
Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Calcistica Turca (TFF), nella riunione di ieri, ha deciso di non proseguire il rapporto con Vincenzo Montella, che ha ricoperto il ruolo di commissario tecnico della nostra Nazionale per oltre tre anni.
La TFF ringrazia sinceramente Vincenzo Montella per gli straordinari successi ottenuti con la Nazionale durante il suo mandato e per il suo contributo al calcio turco, augurandogli un continuo successo nella sua futura carriera.
Il Presidente della TFF, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, incontrerà personalmente Vincenzo Montella, che arriverà in Turchia la prossima settimana, ed esprimerà la sua gratitudine per il lavoro svolto a favore della Nazionale.