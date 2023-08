ufficiale Bastos vola in Brasile. L'ex difensore della Lazio ha firmato col Botafogo

Nuova avventura per Bartolomeu Jacinto Quissanga, meglio conosciuto come Bastos. Il difensore angolano, ammirato in Italia con la maglia biancoceleste della Lazio, si trasferisce in Brasile: a 32 anni, dopo aver risolto il contratto con l'Al-Ahli, ha firmato con il Botafogo fino al 31 dicembre 2024.