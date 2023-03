ufficiale Friburgo, in attesa della sfida con la Juve arriva il rinnovo del tecnico Streich

Christian Streich e il suo staff hanno rinnovato il loro contratto col Friburgo. Come da prassi societaria non sono stati resi noti i dettagli dell'accordo, né la durata. Ricordiamo che Streich, 57 anni, è in carica dal 2011 e ha guidato la squadra in 430 partite ufficiali. "Siamo lieti di poter continuar a lavorare con questa squadra speciale" ha dichiarato il CEO del club, Joechen Saier, soddisfatto dopo la stipula del nuovo accordo. Lo stesso Streich ha affidato al sito ufficiale del club le sue sensazioni: "È bello che ci si diverta ancora a venire qui e ad avere uno scambio aperto e onesto. È un piacere continuare a lavorare in questo club". Ricordiamo che il Friburgo affronterà giovedì la Juventus per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League.