ufficiale Fulham, richiamato dalla Grecia l'esterno Knockaert. Un altro prestito per lui

vedi letture

Rientro anticipato nel Fulham per l'esterno offensivo franco-belga Anthony Knockaert. Il 31enne, che ha giocato la prima parte di stagione in prestito ai greci del Volos, è stato richiamato dai Cottagers che l'hanno immediatamente ceduto in prestito fino al termine della stagione all'Huddersfield, in seconda serie inglese.