ufficiale Grandi manovre a Sheffield, per la Premier via tre giocatori e quattro rinnovi

Sono giorni di profonda rivoluzione nella rosa dello Sheffield United che ha festeggiato il pronto ritorno in Premier League. Nelle scorse ore la società ha annunciato tre addii a giugno per scadenza di contratto e il più rumoroso è quello di Billy Sharp (in foto), attaccante 37enne cresciuto e lanciato a Sheffield prima del ritorno e di una seconda parentesi di altri 8 anni.

Con lui via anche i difensori Jack O'Connell (29 anni) ed Enda Stevens (32). Di contro invece i Blades fanno sapere di aver esercitato l'opzione presente nei contratti di quattro calciatori: rinnovano fino al 2024 i centrocampisti Oliver Norwood (32) e Ismaila Coulibaly (22), l'attaccante Oliver McBurnie (27) e il portiere di riserva Wes Foderingham (32).