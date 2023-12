ufficiale Jonathan Viera dà l'addio per la terza volta al Las Palmas di cui è un simbolo

Si conclude una pagina di storia personale importante per Jonathan Viera (34 anni), che saluta in anticipo il suo Las Palmas, squadra in cui è cresciuto come calciatore ed ha mosso i primi passi da professionista. Nel club delle Canarie è tornato per due volte, dopo il primo addio: dal 2015 al 2019 e poi di nuovo dall'estate 2021 ad oggi. Come fa sapere lo stesso Las Palmas, dà l'addio alla squadra, oggi ha già salutato compagni e staff tecnico. Darà il saluto ufficiale tra cinque giorni in una conferenza stampa in cui spiegherà tutto.