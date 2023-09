ufficiale José Sa sempre più simbolo del Wolverhampton. Rinnovo fino al 2027

Rinnovo importante in casa Wolverhampton. Il nome in questione è quello del portiere José Sa, che si lega agli Wolves fino al 2027. Ecco il comunicato ufficiale: "Il portiere Jose Sa ha affidato il suo futuro ai Wolves, firmando un nuovo contratto quadriennale con opzione per ulteriori 12 mesi. Il portoghese è ormai entrato nella sua terza stagione al Molineux, dopo aver fornito una figura affidabile tra i pali nelle ultime due stagioni, da quando si è trasferito dall'Olympiacos nell'estate del 2021.

Quella prima stagione dopo il suo trasferimento da Atene si è rivelata memorabile per Sa, che ha mantenuto la porta inviolata per ben 11 volte, tanto che è stato nominato Giocatore della Stagione sia dai tifosi che dai suoi colleghi dopo meno di 12 mesi in Inghilterra.

L'anno scorso Sa ha migliorato il suo record di porta inviolata con 12 e ha effettuato parate cruciali contro Fulham e Nottingham Forest al Molineux, guadagnando punti importanti alla sua squadra nella battaglia contro la sconfitta in Premier League.

Membro della squadra della Coppa del Mondo portoghese 2022 lo scorso inverno, Sa ha mantenuto la maglia numero uno in questa stagione e la sua clamorosa fermata contro l'Everton ha fruttato ai Wolves tre punti importanti e allo stopper una nomination per il premio Save of the Month della Premier League".