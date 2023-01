ufficiale L'ex obiettivo del Milan Faivre lascia Lione e passa al Lorient in prestito

In passato nel mirino del Milan, Romain Faivre cambia ancora squadra e lascia Lione, dove ha trovato fin qui poco spazio. Come avevamo raccontato negli scorsi giorni, l'esterno offensivo è pronto a cominciare una nuova avventura al Lorient, club in cui concluderà la stagione, come annunciato dagli stessi protagonisti.