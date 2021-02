ufficiale A 34 anni si ritira Ibrahim Afellay. Talento e sfortuna, non giocava da 1 anno

Ibrahim Afellay ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il centrocampista olandese, talento inespresso degli ultimi 15 anni anche a causa dei tanti infortuni subiti, si ritira a 34 anni. Aveva debuttato nel PSV nel 2004 per poi trasferirsi a Barcellona, dove però non è riuscito a spiccare il volo. Poi ha giocato con Schalke, Olympiacos e Stoke Cty, prima di tornare nel club di Eindhoven. Ha disputato la sua ultima partita il 26 gennaio 2020 contro il Twente. In carriera ha conquistato diversi trofei e ha vestito anche per 53 volte la maglia della Nazionale. Svincolato a giugno, era alla ricerca di una nuova occasione, che però non è arrivata.