Ufficiale Un ex difensore della Juve nello staff tecnico dell'Auxerre: arriva Jean-Alain Boumsong

Due giorni fa l'Auxerre ha annunciato di aver rinnovato il contratto di mister Christophe Pélissier. Oggi arriva un nuovo comunicato: un ex giocatore si aggiungerà allo staff tecnico nella prossima stagione. "L'AJA è lieto di annunciare l'arrivo di Jean-Alain Boumsong nello staff della squadra professionistica in qualità di allenatore assistente responsabile dei difensori.

Il nostro ex difensore (2000-2004), che era già venuto a osservare il lavoro di Christophe Pélissier a fine stagione, viene a portare la sua esperienza di ex grande giocatore e le sue competenze a uno staff che ha già condotto la nostra squadra al titolo di campione della Ligue 2 BKT e a un sereno mantenimento nella Ligue 1 McDonald's".

Jean-Alain Boumsong, 45 anni, ha cominciato la sua carriera di calciatore con il Le Havre e dopo le quattro stagioni all'Auxerre si trasferì gratuitamente ai Rangers. In Scozia rimase solo sei mesi: a gennaio 2005 il Newcastle lo acquistò per 11 milioni, per poi rivenderlo a 4 un anno e mezzo dopo alla Juventus. Non proprio indimenticabile l'esperienza in Italia: un anno e mezzo post-Calciopoli, con una promozione in A e 36 presenze totali. Lione e Panathinaikos sono state le sue ultime squadre prima del ritiro nel 2013. Per lui anche 27 presenze e una rete con la nazionale francese.