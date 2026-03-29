Una stellina svizzera fa gola in Premier League: Chelsea, Liverpool e non solo su Nyakossi

Il nome di Roggerio Nyakossi inizia a circolare con insistenza in vista del prossimo mercato estivo. Il difensore centrale dell’OH Leuven, capitano della Svizzera Under 21, è finito nel radar di diversi club inglesi pronti a contenderselo nei prossimi mesi.

Secondo quanto riportato dal Sun, Chelsea e Liverpool sarebbero in prima fila per il classe 2002, che si avvicina all’ultimo anno di contratto con il club belga. Una situazione che potrebbe favorire una cessione già in estate, soprattutto considerando la volontà del giocatore di misurarsi in un campionato di livello superiore. Già a gennaio Nyakossi aveva attirato l’interesse di diverse squadre europee, ma aveva scelto di restare per contribuire alla salvezza del Leuven. Ora, però, lo scenario è cambiato e l’ipotesi di un trasferimento appare sempre più concreta.

Non solo le big: anche Everton, West Ham, Fulham e Crystal Palace stanno monitorando il difensore, alto 1,93 metri, apprezzato per fisicità e prospettive di crescita. La corsa è appena iniziata, ma la sensazione è che il futuro di Nyakossi possa presto parlare inglese, con la Premier League pronta ad accoglierlo.