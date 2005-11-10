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L'Uruguay sceglie una sua ex stella per il post Bielsa: Forlan nuovo commissario tecnico

L'Uruguay sceglie una sua ex stella per il post Bielsa: Forlan nuovo commissario tecnico TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Paolo Lora Lamia
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Paolo Lora Lamia
ieri alle 22:45Calcio estero
Già presa una decisione a seguito della cocente eliminazione dai Mondiali già dopo la fase a gironi: per lui contratto fino a inizio 2027.

Per ripartire dopo il flop Mondiale, l'Uruguay punta su un pilastro della Nazionale nella prima decade degli anni 2000. In queste ore, la Federazione calcistica dell'Uruguay ha annunciato Diego Forlan come nuovo commissario tecnico. Il suo incarico sarà fino a marzo 2027, poi verrà presa una decisione riguardo ad una sua conferma o ad un eventuale nuovo ct chiamato al suo posto.

L'ex attaccante, passato anche fugacemente dalla Serie A vestendo la casacca dell'Inter, raccoglie dunque il testimone da Marcelo Bielsa che si è dimesso dopo l'eliminazione dalla Coppa del Mondo. Oltre alla Nazionale maggiore allenerà anche la nazionale Under-20, che parteciperà al campionato sudamericano di categoria nel gennaio 2027.

Le parole del presidente della Federazione uruguaiana, Ignacio Alonso

"Il Comitato Esecutivo dell'AUF ha scelto Diego. Lo avevamo già incontrato nel 2022 per coinvolgerlo nel progetto. Ora è entusiasta".

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