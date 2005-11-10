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Lo Strasburgo ha un nuovo allenatore: annunciato l'arrivo in panchina di Hugo Oliveira

Lo Strasburgo ha un nuovo allenatore: annunciato l'arrivo in panchina di Hugo Oliveira TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Paolo Lora Lamia
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Paolo Lora Lamia
Oggi alle 21:30Calcio estero

Nuova guida tecnica per lo Strasburgo, che annuncia l'arrivo di Hugo Oliveira. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Racing Club de Strasbourg Alsace è lieto di annunciare l'arrivo di Hugo Oliveira come allenatore della prima squadra.

Riconosciuto come uno degli allenatori emergenti più promettenti del calcio europeo, Hugo Oliveira predilige uno stile di gioco offensivo e moderno, ed è rinomato per la sua capacità di far crescere i giocatori. Le sue squadre si distinguono per la propensione all'iniziativa, attraverso la padronanza del possesso palla, il controllo del ritmo e un pressing intenso per riconquistare rapidamente il pallone.

L'allenatore portoghese approda in Alsazia dopo aver affinato le sue metodologie di allenamento nella Premier League inglese e dopo lo storico quinto posto conquistato con l'FC Famalicão nella scorsa stagione di Primeira Liga. Sotto la sua guida, il Famalicão si è distinto per il suo stile di gioco ambizioso e le prestazioni di alto livello.

Nonostante sia alla guida della squadra da sole due stagioni, Hugo Oliveira vanta già una solida esperienza ai massimi livelli. Prima di assumere la guida del Famalicão, ha lavorato per sette anni in Premier League nello staff di Marco Silva, ricoprendo un ruolo chiave durante i periodi di successo di Fulham, Everton, Hull City e Watford.

Nel corso della sua carriera, Hugo Oliveira ha dimostrato la sua capacità di far crescere i giocatori individualmente e di permettere ai talenti di esprimere appieno il loro potenziale. Queste qualità si allineano perfettamente con la visione sportiva a lungo termine del Racing.

L'intero Racing Club de Strasbourg Alsace dà il benvenuto a Hugo Oliveira e gli augura ogni successo nel suo nuovo incarico".

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