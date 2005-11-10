Ufficiale Urko Izeta scende di categoria: l'attaccante dall'Athletic Bilbao si trasferisce al Cadice

Nuova avventura per Urko Izeta. L'attaccante lascia l'Athletic Bilbao per andare a giocare per il Cadice. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Cádiz Club de Fútbol e l'Athletic Club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Urko Izeta.

Nato ad Aia, nella provincia di Gipuzkoa, il 29/09/1999, si è formato nel CD Vitoria, nell'Arenas de Getxo e nell'Amorebieta, prima di entrare a far parte della squadra riserve dell'Athletic Club nel 2023. La sua abilità realizzativa si è distinta nella stagione successiva, con 22 gol in Segunda División, e la stagione seguente, in prestito in Segunda División al Mirandés, è riuscito a segnarne 15.

Nella scorsa stagione ha fatto parte della prima squadra dell'Athletic Club, dove ha disputato 16 partite segnando un gol.

Urko sarà un giocatore del Cadice per le prossime cinque stagioni".