Ufficiale Lo Jagiellonia accoglie uno dei figli di Sergio Conceicao: ufficiale l'arrivo di Rodrigo

Estate di cambiamenti nella famiglia Conceicao. Rodrigo, uno dei figli dell'ex ala di Lazio, Parma e Inter Sergio ha lasciato il Tondela per andare a giocare in Polonia allo Jagiellonia. Di seguito la nota ufficiale: "Lo Jagiellonia Białystok ha un nuovo giocatore. Rodrigo Conceição ha firmato un contratto con il nostro club. L'accordo del nazionale portoghese è valido fino alla fine della stagione 2027/2028. Il 26enne indosserà la maglia numero 27.

Rodrigo Conceição è un terzino portoghese in grado di giocare su entrambi i lati della difesa e su entrambe le fasce. Ha trascorso la maggior parte della sua carriera in patria, militando in club come Porto, Moreirense e Tondela, prima di approdare allo Jagiellonia. Ha anche avuto una breve parentesi di poco meno di due anni con l'FC Zurigo in Svizzera. Ha inoltre rappresentato le nazionali giovanili portoghesi, dall'Under 16 all'Under 21".