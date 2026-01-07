Manchester United, non solo Solskjaer: altre due leggende contendono la panchina

Il nome di Ole Gunnar Solskjær torna a orbitare attorno alla panchina del Manchester United. L’ex attaccante norvegese, che ha già guidato i Red Devils tra il 2018 e il 2021, ha manifestato il proprio interesse per il ruolo di allenatore e la sua candidatura è stata presa seriamente in considerazione dalla dirigenza, chiamata a individuare il successore di Ruben Amorim, esonerato lunedì.

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, Solskjær rientra nel gruppo di profili già incontrati dal club in questa fase iniziale di valutazioni. Insieme a lui figura anche Michael Carrick, già traghettatore proprio dopo l'addio di Solskjaer e altro volto storico di Old Trafford. Due opzioni, dunque, che conoscono bene l’ambiente e la pressione legata alla panchina dello United.

Ma la lista non si ferma qui. I dirigenti stanno infatti continuando a sondare il mercato degli allenatori e avrebbero avviato contatti esplorativi anche con Ruud van Nistelrooy, un’altra leggenda del club - nonché allenatore per 4 partite, tra l'esonero di Ten Hag e l'approdo di Amorim - reduce da un'esperienza non proprio positiva con il Leicester. L’obiettivo è valutare diverse soluzioni prima di prendere una decisione definitiva su chi affidare il progetto tecnico. Nel frattempo, in attesa della nomina del nuovo tecnico, la gestione della squadra è stata affidata a Darren Fletcher. Una soluzione temporanea, pensata per garantire continuità mentre il Manchester United cerca l’uomo giusto per rilanciare la stagione e il futuro del club.