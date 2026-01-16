Ufficiale Ruud van Nistelrooy torna nella nazionale olandese. Entra nello staff di Koeman

Ruud van Nistelrooy entra nello staff di Ronald Koeman a partire dal 1° febbraio. Lo ha annunciato la Federcalcio olandese attraverso i suoi canali social. 49 anni, Van Nistelrooy aveva iniziato la sua carriera di allenatore proprio nella nazionale olandese, come assistente prima di Guus Hiddink e poi di Danny Blind nel biennio 2014-2016 per poi tornare da marzo 2020 a luglio 2021 come vice di Frank de Boer e di Dwight Lodeweges.

L'ex centravanti, 49 anni, ha avuto modo in carriera di essere l'allenatore del PSV Eindhoven, del Manchester United ad interim e infine del Leicester, sua ultima esperienza culminata con un'amara retrocessione in Championship.

L'Olanda si è qualificata per i Mondiali in Nord America ed è stata inserita in un girone con Giappone, Tunisia e la vincente del quadrangolare che comprende Ucraina, Svezia, Polonia e Albania.